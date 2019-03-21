Общество

Сквер за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья получит наименование Сквер Народовластия

Сквер за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья, на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова в Пскове, получит наименование Сквер Народовластия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии Псковской гордумы 27 марта.



С инициативой присвоения наименования скверу выступило Псковское областное Собрание. Подробнее ее суть изложил депутатам гордумы спикер регионального парламента Александр Котов. По его словам, в этом году Псковское областное Собрание отмечает 25 лет своего образования.

«Незаметно прошло это время, когда мы отмечали 15 лет, наши коллеги выступили с инициативой заложить аллею в сквере на пересечении улиц Труда и Поземского, она была высажена и носила незакрепленное название Аллея Парламентаризма. Много времени прошло, некоторые деревья нужно пересаживать, и мы приняли решение в честь нашего праздника, 25-летия областного Собрания, принять участие в благоустройстве этого сквера, и у нас родилась идея высадить новые деревья», - рассказал Александр Котов, напомнив, что планируется привлечь внебюджетные средства и установить в сквере малую архитектурную форму в виде символического колокола, отображающего традиции народовластия Псковской Вечевой республики. Он будет гармонично вписываться в территорию. Эскиз конструкции разработал архитектор Владимир Шуляковский.

Спикер регионального парламента обратился к городским коллегам с предложением поддержать инициативу о присвоении скверу наименования сквера Народовластия.

«Яблочник» Артур Гайдук спросил, почему предлагается назвать сквер не сквером Вече, а сквером народовластия, на что Александр Котов высказал мнение, что слово «народовластие» наиболее полно отражает историю земли Псковской.

Напомним, ранее инициатива получила одобрение на общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове. Также идею поддержал профильный комитет Псковской гордумы . В конечном счете депутаты гордумы единогласно поддержали предложение коллег из областного Собрания и проголосовали за присвоение скверу наименования.