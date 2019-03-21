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Общество

Имена выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, будут увековечены в названиях улиц

27.03.2019 14:21|ПсковКомментариев: 0

Имена выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, будут увековечены в названиях улиц города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии гордумы 27 марта.

Напомним, ранее решением городской общественной комиссии был одобрен список из 18 выдающихся личностей, предлагаемый к присвоению названий улиц:
1) Виноградов Иван Васильевич (1918-1995), журналист, прозаик и поэт, член Союза писателей, заслуженный работник культуры;
2) Изюмов Евгений Александрович (1926-1990), поэт, журналист, краевед;
3) Золотцев Станислав Александрович (1947-2008), поэт, прозаик, публицист, литературный критик, переводчик, автор гимна города Пскова;
4) Лебедев Александр Владиславович (1977-2000), гвардии ефрейтор, Герой Российской Федерации, 6 рота;
5) Травин Михаил Витальевич (1980-2000), гвардии рядовой, Кавалер Ордена мужества, 6 рота;
6) Маляков Лев Иванович (1927-2002), прозаик и поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры;
7) Гейченко Семен Степанович (1903-1993), писатель-пушкинист, музейный работник, заслуженный работник культуры РСФСР, Герой Социалистического труда (1983);
8) Яхонтов Александр Николаевич (1820-1890), поэт, переводчик зарубежной классики, директор Псковской классической гимназии, председатель Псковской уездной земской управы;
9) Перов Иван Степанович (1910-1989), Герой Советского Союза;
10)Котлинский Владимир Карпович (1894-1915), подпорудчик Русской императорской армии, герой Первой мировой войны;
11)Толбухин Федор Иванович (1894-1949), маршал Советского Союза;
12) Нечаев Евгений Павлович (1915-1999), писатель-прозаик, участник ВОВ, Почетный гражданин города Пскова;
13)Маймин Евгений Александрович (1921-1997), прозаик, литературовед, член Союза писателей СССР, заслуженный деятель науки РФ;
14) Зуров Леонид Федорович (1902-1971), прозаик, историк, археолог, этнограф, мемуарист, наследник архива Бунина;
15) Краснопевцев Валентин Павлович (1933-2003), поэт, прозаик, член Союза писателей России;
16)Гусев Александр Иванович (1939-2002), поэт, член Союза писателей России;
17) Тынянов Юрий Николаевич (1894-1943), писатель;
18) Каверин Вениамин Александрович (1902-1989), писатель.

По ряду фамилий у депутатов возникли вопросы. Так, Григорий Турчин усомнился в целесообразности присваивать одной из улиц имя маршала Советского Союза Федора Толбухина. Ряд депутатов отметили необходимость уточнения предлагаемых наименований улиц, чтобы в них были не только фамилии, но и имена, а в некоторых случаях и звания. Например, улицу Толбухина глава города Иван Цецерский предложил назвать улицей Маршала Толбухина.

В свою очередь, замглавы Пскова Елена Полонская призвала депутатов не отклонять документ полностью, а принять с последующим внесением изменений. «Если мы затормозим принятие решения о присвоении наименований улиц, то не сможем предоставлять многодетным семьям земельные участки, расположенные вдоль Ленинградского шоссе», - пояснила она.

Депутаты учли ее мнение и утвердили список личностей, именами которых будут названы улицы. Но впоследствии названия улиц будут уточнены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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