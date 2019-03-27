Общество

Псковская область и Российский фонд фундаментальных исследований подписали соглашение о поддержке науки в регионе

От 2 до 10 миллионов рублей будет выделяться на поддержку науки в Псковской области в рамках соглашения, подписанного между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на подписании соглашения 29 марта в Псковском государственном университете.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соглашение подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко.

Соглашение подразумевает поддержку исследований, коллективов и ученых, которые проводят фундаментальные научные исследования на территории Псковской области.

Предполагается, что подписанный документ поможет поддержанию промышленности и развитию технологий.

«Это поможет ученым реализовывать свои проекты именно на территории Псковской области. Мир развивается так, что обычные специальности становятся все меньше и меньше востребованы. Мы надеемся, что наша работа в рамках соглашения будет направлена на организацию и получение качественного образования и развитие науки в целом», - поделился Михаил Ведерников после подписания документов.

В ответной речи Владислав Панченко заявил, что со своей стороны Российским фондом фундаментальных исследований будет внесена такая же сумма средств в общее дело, какую озвучил губернатор.

«Будут отобраны лучшие проекты для финансирования, у нас есть специальная комиссия, есть все возможности для реализации проектов. Все возможности с сегодняшнего дня для вас тоже открыты. Успехов вам!» - прокомментировал Владислав Панченко подписание соглашения.