Общество

В Порховской школе-интернате продолжается реализация проекта «Уроки памяти»

В Порховской коррекционной школе-интернате идет реализация проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Уроки памяти». В марте дети продолжили знакомство с героическим прошлым Порхова, судьбами простых жителей Порховского района во время Великой Отечественной войны, героями и участниками других вооруженных конфликтов на территории России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском детском фонде.

С января воспитанники Порховской школы-интерната участвуют в разнообразных мероприятиях проекта. Дети встречались с работником местного музея, которая рассказала им о мемориальном комплексе «ДУЛАГ-100». Памятник был открыт в 2016 году на месте одного из захоронений узников пересыльного концлагеря военнопленных и гражданских лиц Dulag 100. Воспитанники школы-интерната также встретились с почетным жителем Порхова, благодаря которому на мемориале установлены памятный знак и поклонный крест.

В рамках проекта ребята также занимаются в школьном краеведческом кружке. Руководитель школьного музея В.А. Смирнова вместе со старшеклассниками проводят ознакомительные занятия на тему «Порхов в годы Великой Отечественной войны» для младшеклассников. Ребята настолько увлеклись этой работой, что выпустили специальный буклет о школьном историко-краеведческом музее.

Кроме этого, воспитанники школы-интерната работают с ветеранами: помогают им в бытовых делах и уборке территории. Сейчас в рамках проекта ребята заботятся о 8 ветеранах, но в ближайшее время деятельность планируется расширить – в Порхове еще много пожилых одиноких людей, которые нуждаются в постоянном внимании, поддержке и помощи.

Кроме того, дети продолжают работу по уходу за воинскими захоронениями и могилами ветеранов.

На каникулах работа не останавливается – дети расспрашивают своих родственников об участии членов семей в Великой Отечественной войне. Многие ребята привозят из дома старые фотографии из семейных архивов своих бабушек и дедушек, чтобы оформить фотовыставку «Война и моя семья».

Напомним, что проект «Уроки памяти» реализуется при грантовой поддержке Администрации Псковской области. Его цель – создать для воспитанников школы-интерната условия для приобщения к изучению истории Великой Отечественной войны, формирования уважения к военной истории России, воспитания патриотизма.

Реализация проекта «Уроки памяти» продолжается: среди запланированных мероприятий – продолжение и расширение шефской помощи ветеранам, выпуск боевых листков, фотовыставка, акция «Обелиск у дороги», выезды на раскопки с поисковым отрядом «Память».