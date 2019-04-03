Общество

Экспертам не понравился вариант горбатого «Венецианского моста» через реку Пскову

2 апреля состоялось очередное, 7-е, заседание Научно-методического совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. На повестку дня было вынесено рассмотрение предпроектных предложений по устройству мостового перехода у Шпагатной фабрики, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

В начале заседания заместитель председателя комитета обозначила планируемые к рассмотрению вопросы:

Место для организации пешеходного моста через реку Пскову в районе Псковского Кремля.

Эскизный проект пешеходного моста.

Концептуально вопрос организации пешеходного моста рассматривался в рамках обсуждения подпроекта Всемирного банка по реставрации Варлаамовского угла. На сегодняшний день для жителей и гостей города основными маршрутами для прохода на территорию Кремля является проход через Святые ворота и между зданиями Консистории и Приказными палатами.

Вход в Кремль между зданиями Консистории и Приказными палатами.

Вместе с тем, в настоящее время на Запсковье формируются две мощные туристические площадки: Двор Постникова и Варлаамовский угол. Эти туристические узлы, а также появление многофункционального гостиничного комплекса после завершения ремонтно-реставрационных работ здания канатной фабрики, потребуют создания единого туристического маршрута, который соединит их с Кремлем. Таким объектом может стать пешеходный мост.

Большинство членов НМС согласились с тем, что переправа через реку Пскову нужна.

Однако предложенный организацией «Трансмост» (г. Санкт-Петербург) вариант горбатого «Венецианского моста» из бетона облицованного камнем не получил поддержки.

«Венецианский мост»

Высказывались предложения о создании наплавной переправы, переправы посредством лодок и паромов, которая могла бы стать «изюменкой» для города.

Все участники Совета сошлись в одном: главное, чтобы новый объект не нарушил сложившихся панорам на Кремль, на район Запсковья.

По итогам НМС предложено: