Общество

В Пушкинских Горах снимут фильм о Пушкине «в разрезе Великой Отечественной войны»

В Пушкинских Горах режиссер Игорь Угольников и «Ленфильм» снимут фильм о русском писателе Александре Пушкине «в разрезе Великой Отечественной войны» - «Учености уроки». Об этом 5 апреля, на заседании организационного комитета «Победа», посвященном подготовке к празднованию 74- и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Пушкинских горах Игорь Угольников вместе с "Ленфильмом" будут снимать фильм о Пушкине в разрезе Великой Отечественной войны. Картина будет называться - "Учености уроки". Я почти дочитал сценарий. Он интересный, хороший, живой. Особенно это интересно в преддверии Ганзейских дней, потому что часть немцев будут играть немцы», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что Псковская область окажет команде, которая будет снимать фильм, организационную и финансовую поддержку.

«Часть затрат на фильм мы компенсируем из областного бюджета. Пока это делается в рамках комитета по культуре, но я уже дал соответствующее поручение, - сказал губернатор. - Плюс ко всему мы согласны оказывать дополнительную административную помощь. Предварительно провели переговоры с владельцами гостиниц и ресторанов, чтобы проживание и питание съемочных групп, актеров было со скидкой».

По словам Михаила Ведерникова, заседания оргкомитета «Победа» будут проводиться постоянно. На них будут решаться вопросы, связанные с проблемами ветеранов, проведением праздничных мероприятий, патриотическим воспитанием, популяризацией истории и археологии, помощью поисковым отрядам. Кроме того, губернатор напомнил, что на федеральном уровне этот комитет возглавляет президент РФ Владимир Путин.