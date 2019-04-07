Общество

Псковичка стала главной героиней телепрограммы «Беременна в 16». ВИДЕО

Псковичка Виктория Байкова стала главной героиней программы «Беременна в 16» на телеканале Ю. Эфир программы состоялся сегодня, 10 апреля.

«Вика – нежеланный ребенок, родители никогда ее не любили и не уставали ей об этом напоминать. Так что немудрено, что девочка искала любви и ласки на стороне и, когда ее друг по переписке пригласил встретиться, она сразу же согласилась. Ребята быстро поняли, что созданы друг для друга, но между ними лежало расстояние… Вика не могла это выдержать и сбежала к возлюбленному. А чтобы родители Арсена не выгнали ее на улицу, она решила забеременеть», - говорится в аннотации к программе.

Сама Виктория рассказала на камеру, что ее родителей лишили родительских прав, когда ей еще не исполнилось и года. До 14 лет, по ее словам, ее воспитывала бабушка. По признанию героини, послушной девочкой она не была: в 10 лет начала курить, а в 11 уже употребляла алкоголь. Затем бабушка отдала ее в интернат. Виктория считает, что лишь после появления Арсена, с которым она познакомилась в социальных сетях, ее жизнь изменилась к лучшему. А вскоре она забеременела от него, и в ее жизни начались новые сложности и испытания.

Добавим, что в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области Псковской Ленте Новостей сообщили, что проводили ранее проверку по данному факту. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку молодому человеку, вступившему в половую связь с Викторией, самому на тот момент не было 18 лет.