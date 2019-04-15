Общество

В Пскове завершился фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник»

13 апреля в школе №24 города Пскова прошел фестиваль инженерно-технического творчества «Юный техник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля. Он явился логическим продолжением и следующей ступенькой развития предыдущих четырех турниров «Робо-2015» - «Робо-2018».

В этот раз организаторы, АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», Русское Космическое общество, ПсковГУ, «Роббо клуб Псков», при поддержке администрации Псковской области, решили расширить мероприятие с просто турнира по робототехнике до полноценного фестиваля. Для этого в рамках мероприятия были запланированы соревнования по 12 робототехническим и 4 авиамодельным категориям, лекция по астрономии для самых маленьких, научно-практическая конференция для школьников и студентов, выставка кружков и клубов дополнительного образования и досуга, а также показательные выступления владельцев радиоуправляемых моделей.

В робототехнических категориях приняло участие 94 команды из 177 человек (включая руководителей команд). Более 30 человек приняло участие в авиамодельной части соревнований в четырех номинациях в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья». Таким образом, общее число соревновавшихся ребят превысило 200 человек. Что всего лишь немногим меньше результата прошлогоднего турнира «Робо-2018», на котором соревновалось около 240 участников. На Фестивале были представлены 2 области: Ленинградская и Псковская, 9 городов, 12 образовательных организаций.

7 человек выступили на научно-практической конференции школьников и студентов в рамках фестиваля и рассказали о своих научно-исследовательских проектах по астрономии и физике.