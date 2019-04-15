Общество

Тихвинцы просят представить псковских библиотекарей к награде в конкурсе «Ганза – связь времен»

Псков, Порхов и Тихвин провели трехчасовую виртуальную ганзейскую видеоконференцию, посвященную библиотечным и музейным проектам по популяризации исторического и культурного наследия. Основная цель встречи - планирование совместной работы с Европейской Ганзейской библиотекой города Тихвина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Централизованной библиотечной системы города Пскова, инициаторами этого онлайн-мероприятия выступили администрации городов Пскова и Тихвина при поддержке муниципального учреждения культуры города Пскова «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Конференция была посвящена предстоящим 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в конце июня.

Модерировали онлайн-встречу сотрудники Централизованной библиотечной системы города Пскова и «Библиотеки – социокультурного центра «Тэффи» Тихвина.

Конференция транслировалась в YouTube, её запись доступна по ссылке.

Первой участников конференции поприветствовала руководитель псковской «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина. Она сказала, что подобные мероприятия способствуют развитию ганзейской идеи, а также пригласила всех собравшихся на научно-практическую ганзейскую конференцию, которая пройдёт в Псковском государственном университете в мае, и попросила у них разрешения модерировать на этой конференции круглый стол по презентации совместных ганзейских библиотечных проектов.

Руководитель комитета по культуре администрации Тихвинского района Елена Котова, в свою очередь, подтвердила, что для работников культуры русских ганзейских городов подобные связи очень важны, а также подчеркнула, что им хочется живого общения и что они надеются уйти с этой онлайн-конференции не только с новыми компетенциями, но и с новыми «озарениями». А также установить новые деловые контакты.

Первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко кратко познакомила участников конференции со своим учреждением и рассказала, что в Пскове 60 библиотекарей обслуживают 50 тысяч постоянных читателей и организуют в год 1700 мероприятий.

К Международным Ганзейским дням 2019 года они подготовили сразу несколько библиотечных проектов, о которых во время конференции рассказали подробно. Это библиотека путеводителей по городам Ганзейского Союза Нового времени, единственный путеводитель по общественным зелёным зонам областного центра - «Парки, сады и скверы города Пскова: прогулки по городу», интернет-проект «Псков обновлённый» об изменениях, которые произошли в Пскове за 10 лет, с перспективой создания соответствующего мобильного приложения, а также разработанный библиотекой «Родник» план специальных мероприятий «Навстречу Ганзейским дням».

Сотрудников администрации города Тихвина больше всего впечатлил совместный с Новгородской областной универсальной научной библиотекой проект Централизованной библиотечной системы Пскова по изданию библиографического пособия - сборника «Ганза Нового времени на страницах периодической печати».

Это библиографическое пособие охватывает ганзейские публикации новгородских и псковских журналистов, начиная с 1980 года и заканчивая 2018-м.

Новгородские библиотекари пересмотрели для него 30 региональных периодических изданий и выявили 259 статей соответствующей тематики. Псковские библиотекари пролистали 15 региональных печатных изданий и выявили более шестисот статей про Ганзу. Псковичам даже пришлось сокращать псковскую часть указателя до 491 наименования, чтобы она слишком сильно отличалась от новгородской. Полный перечень ссылок на псковские статьи будет доступен лишь в электронном варианте пособия.

Руководитель комитета по культуре администрации Тихвинского района Елена Котова заявила, что за издание такого сборника Международному союзу ганзейских журналистов следовало бы поощрить библиотекарей Новгорода и Пскова, а также предложила организаторам журналистского конкурса «Ганза – связь времён» наградить за это библиотекарей двух городов в специальной номинации.

Сама Елена Котова выступила на онлайн-конференции с докладом о методиках проектного менеджмента и объяснила на опыте Тихвинского района, как сделать, чтобы самые интересные проекты продолжали развиваться и после того, как их инициаторы переключаются на другие виды деятельности. А также рассказала, как надо действовать, чтобы местное население получало удовольствие от организованных свыше праздников, а не тяготилось ими.

Советник главы Тихвинского района по взаимодействию со СМИ, уполномоченный по делам Ганзы в Совете депутатов Тихвинского района Владислав Смирнов напомнил псковичам о том, как администрация Тихвинского района организовала и провела в интернете международный телемост, посвященный 90-летию Почетного гражданина Тихвина, хранителя Тихвинской иконы Божией Матери протоиерея Сергия Гарклавса, а также рассказал коллегам об опыте создания единственной в мире «Ганзейской библиотеки», которая уже насчитывает 650 изданий о 99 ганзейских городах.

Раритетные издания из коллекции тихвинской «Ганзейской библиотеки» псковичам представила библиограф «Тэффи» Людмила Кочнова.

После чего участники конференции познакомились с уникальными музейными проектами Псковской области и Тихвинского района.

В частности, директор тихвинского дома-музея Н.А. Римского-Корсакова Элен Бордовская рассказала псковичам, какой из самых ценных мемориальных экспонатов этого музея и почему передан на длительное хранение в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области, а какой тихвинские музейщики разыскали после войны и вернули в постоянную экспозицию благодаря чудесному стечению обстоятельств.

Онлайн-видеоконференция завершилась выступлением создателя порховского «Музея Ганзы», Почётного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса. Уполномоченный по делам Ганзы в Совете депутатов Тихвинского района Владислав Смирнов настолько впечатлился рассказом Мартина Пятровича, что предложил участникам конференции заодно похвалить администрацию Порховского района за содействие в создании такого замечательного ганзейского музея.

Но Мартин Нармонтас запротестовал и заявил, что в создании порховского «Музея Ганзы» ему помогал один-единственый человек – восьмиклассник порховской школы. И что этот музей целиком и полностью создан на личные средства докладчика в заброшенном здании, которое раньше принадлежало ДОСААФ.

Это поразило участников видеоконференции ещё больше и вызвало у них ещё больше уважения к удивительному порховичу, который создаёт такие яркие музейные проекты на общественных началах.

Всего на первой библиотечной онлайн-конференции ганзейских городов выступили 14 докладчиков. Она продолжалась три с половиной часа. Завершая встречу, Людмила Слабченко прочла стихотворение Валерия Мухина «Ганзейский сон», а также ещё раз пригласила коллег из Тихвина на Международные Ганзейские дни в Псков.