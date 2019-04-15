Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Золотой баритон концерт в Пскове
Резиновая обувь для города
стань волонтером
10 лет на благо Пскова!
Телефон прямого эфира 56-73-72
25 лет
Новый уровень
Исторический парк на «Электроне»
Славная скорбь на закате Европы
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
 
 
 
ещё Общество 15.04.2019 20:3311 О реализации мусорной реформы и нацпроекта «Экология» доложил Михаил Ведерников на коллегии в Минприроды 17.04.2019 12:210 Отчет главы Псковского района Натальи Федоровой утвердили депутаты 17.04.2019 12:150 Псковские налоговики продолжают практику совместных рейдов с судебными приставами 17.04.2019 12:120 Великолучан призывают оказать помощь в подготовке очередного муниципального тома «Солдаты Победы» 17.04.2019 12:090 Депутат Госдумы: Получение паллиативной помощи по месту пребывания сделает ее доступной для всех нуждающихся 17.04.2019 11:490 Тихвинцы просят представить псковских библиотекарей к награде в конкурсе «Ганза – связь времен»
 
 
 
Самое популярное 15.04.2019 22:121 Что понравится организму, чего нельзя делать при остеохондрозе и почему может болеть спина - советы доктора 14.04.2019 16:0413 В псковском магазине женщина выбила стекла огнетушителем. ВИДЕО 14.04.2019 10:0015 Через четыре года на месте экс-«Электрона» появится любимое и нужное всем псковичам пространство – митрополит Псковский и Порховский Тихон 16.04.2019 07:570 Пешехода сбили на улице Индустриальной в Пскове 15.04.2019 19:050 Красавица «Элька»: презентация обновленной Mitsubishi-L200 состоялась в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Тихвинцы просят представить псковских библиотекарей к награде в конкурсе «Ганза – связь времен»

17.04.2019 11:49|ПсковКомментариев: 0

Псков, Порхов и Тихвин провели трехчасовую виртуальную ганзейскую видеоконференцию, посвященную библиотечным и музейным проектам по популяризации исторического и культурного наследия. Основная цель встречи - планирование совместной работы с Европейской Ганзейской библиотекой города Тихвина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Централизованной библиотечной системы города Пскова, инициаторами этого онлайн-мероприятия выступили администрации городов Пскова и Тихвина при поддержке муниципального учреждения культуры города Пскова «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Конференция была посвящена предстоящим 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в конце июня.

Модерировали онлайн-встречу сотрудники Централизованной библиотечной системы города Пскова и «Библиотеки – социокультурного центра «Тэффи» Тихвина.

Конференция транслировалась в YouTube, её запись доступна по ссылке.

Первой участников конференции поприветствовала руководитель псковской «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина. Она сказала, что подобные мероприятия способствуют развитию ганзейской идеи, а также пригласила всех собравшихся на научно-практическую ганзейскую конференцию, которая пройдёт в Псковском государственном университете в мае, и попросила у них разрешения модерировать на этой конференции круглый стол по презентации совместных ганзейских библиотечных проектов.

Руководитель комитета по культуре администрации Тихвинского района Елена Котова, в свою очередь, подтвердила, что для работников культуры русских ганзейских городов подобные связи очень важны, а также подчеркнула, что им хочется живого общения и что они надеются уйти с этой онлайн-конференции не только с новыми компетенциями, но и с новыми «озарениями». А также установить новые деловые контакты.

Первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко кратко познакомила участников конференции со своим учреждением и рассказала, что в Пскове 60 библиотекарей обслуживают 50 тысяч постоянных читателей и организуют в год 1700 мероприятий.

К Международным Ганзейским дням 2019 года они подготовили сразу несколько библиотечных проектов, о которых во время конференции рассказали подробно. Это библиотека путеводителей по городам Ганзейского Союза Нового времени, единственный путеводитель по общественным зелёным зонам областного центра - «Парки, сады и скверы города Пскова: прогулки по городу», интернет-проект «Псков обновлённый» об изменениях, которые произошли в Пскове за 10 лет, с перспективой создания соответствующего мобильного приложения, а также разработанный библиотекой «Родник» план специальных мероприятий «Навстречу Ганзейским дням».

Сотрудников администрации города Тихвина больше всего впечатлил совместный с Новгородской областной универсальной научной библиотекой проект Централизованной библиотечной системы Пскова по изданию библиографического пособия - сборника «Ганза Нового времени на страницах периодической печати».

Это библиографическое пособие охватывает ганзейские публикации новгородских и псковских журналистов, начиная с 1980 года и заканчивая 2018-м.

Новгородские библиотекари пересмотрели для него 30 региональных периодических изданий и выявили 259 статей соответствующей тематики. Псковские библиотекари пролистали 15 региональных печатных изданий и выявили более шестисот статей про Ганзу. Псковичам даже пришлось сокращать псковскую часть указателя до 491 наименования, чтобы она слишком сильно отличалась от новгородской. Полный перечень ссылок на псковские статьи будет доступен лишь в электронном варианте пособия.

Руководитель комитета по культуре администрации Тихвинского района Елена Котова заявила, что за издание такого сборника Международному союзу ганзейских журналистов следовало бы поощрить библиотекарей Новгорода и Пскова, а также предложила организаторам журналистского конкурса «Ганза – связь времён» наградить за это библиотекарей двух городов в специальной номинации.

Сама Елена Котова выступила на онлайн-конференции с докладом о методиках проектного менеджмента и объяснила на опыте Тихвинского района, как сделать, чтобы самые интересные проекты продолжали развиваться и после того, как их инициаторы переключаются на другие виды деятельности. А также рассказала, как надо действовать, чтобы местное население получало удовольствие от организованных свыше праздников, а не тяготилось ими.

Советник главы Тихвинского района по взаимодействию со СМИ, уполномоченный по делам Ганзы в Совете депутатов Тихвинского района Владислав Смирнов напомнил псковичам о том, как администрация Тихвинского района организовала и провела в интернете международный телемост, посвященный 90-летию Почетного гражданина Тихвина, хранителя Тихвинской иконы Божией Матери протоиерея Сергия Гарклавса, а также рассказал коллегам об опыте создания единственной в мире «Ганзейской библиотеки», которая уже насчитывает 650 изданий о 99 ганзейских городах.

Раритетные издания из коллекции тихвинской «Ганзейской библиотеки» псковичам представила библиограф «Тэффи» Людмила Кочнова.

После чего участники конференции познакомились с уникальными музейными проектами Псковской области и Тихвинского района.

В частности, директор тихвинского дома-музея Н.А. Римского-Корсакова Элен Бордовская рассказала псковичам, какой из самых ценных мемориальных экспонатов этого музея и почему передан на длительное хранение в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области, а какой тихвинские музейщики разыскали после войны и вернули в постоянную экспозицию благодаря чудесному стечению обстоятельств.

Онлайн-видеоконференция завершилась выступлением создателя порховского «Музея Ганзы», Почётного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса. Уполномоченный по делам Ганзы в Совете депутатов Тихвинского района Владислав Смирнов настолько впечатлился рассказом Мартина Пятровича, что предложил участникам конференции заодно похвалить администрацию Порховского района за содействие в создании такого замечательного ганзейского музея.

Но Мартин Нармонтас запротестовал и заявил, что в создании порховского «Музея Ганзы» ему помогал один-единственый человек – восьмиклассник порховской школы. И что этот музей целиком и полностью создан на личные средства докладчика в заброшенном здании, которое раньше принадлежало ДОСААФ.

Это поразило участников видеоконференции ещё больше и вызвало у них ещё больше уважения к удивительному порховичу, который создаёт такие яркие музейные проекты на общественных началах.

Всего на первой библиотечной онлайн-конференции ганзейских городов выступили 14 докладчиков. Она продолжалась три с половиной часа. Завершая встречу, Людмила Слабченко прочла стихотворение Валерия Мухина «Ганзейский сон», а также ещё раз пригласила коллег из Тихвина на Международные Ганзейские дни в Псков.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 337 человек
17.04.2019, 12:320 Отделение Пенсионного фонда по Псковской области признано лучшим в СЗФО 17.04.2019, 12:270 Прокуратура: В Псковском колледже искусств не обеспечены безопасные условия обучения студентов 17.04.2019, 12:210 Отчет главы Псковского района Натальи Федоровой утвердили депутаты 17.04.2019, 12:150 Псковские налоговики продолжают практику совместных рейдов с судебными приставами
17.04.2019, 12:120 Великолучан призывают оказать помощь в подготовке очередного муниципального тома «Солдаты Победы» 17.04.2019, 12:090 Депутат Госдумы: Получение паллиативной помощи по месту пребывания сделает ее доступной для всех нуждающихся 17.04.2019, 12:080 На 20 тыс. рублей оштрафован руководитель отдела закупок Детской областной больницы за ненадлежащее информационное обеспечение закупок 17.04.2019, 11:510 В Пскове полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя. ВИДЕО
17.04.2019, 11:490 Тихвинцы просят представить псковских библиотекарей к награде в конкурсе «Ганза – связь времен» 17.04.2019, 11:451 Писатель Дмитрий Быков впал в кому 17.04.2019, 11:440 10 месяцев тюрьмы грозит 58-летнему псковичу за кражу сумки в храме 17.04.2019, 11:420 Воспитанники Детской деревни SOS-Псков побывали на уроке мужества в Псковском филиале Академии ФСИН России
17.04.2019, 11:370 Обратное движение 17.04.2019, 11:330 Танковый батальон создан в псковской десантной дивизии 17.04.2019, 11:270 Проект «Экология вокруг нас» запустил в соцсетях Александр Козловский 17.04.2019, 11:200 Конкурс «Лучший водитель «ВМТК» прошел на базе Великолукского механико-технологического колледжа
17.04.2019, 11:180 Следователи назвали причину пожара в Нотр-Даме - СМИ 17.04.2019, 11:150 Генпрокуратура РФ организует молодежный конкурс рекламы «Вместе против коррупции!» 17.04.2019, 11:150 Руководители регионального отделения ЛДПР выступят в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 17.04.2019, 11:120 Дмитрию Баранову вручили мандат депутата Собрания депутатов Псковского района
17.04.2019, 11:060 Псковские пограничники выявили две партии дорогостоящей контрабанды 17.04.2019, 11:030 «Псковэнерго» обеспечивает электробезопасность в регионе в период действия особого противопожарного режима 17.04.2019, 10:521 С 16 апреля в Пскове можно получить личную книжку волонтера 17.04.2019, 10:500 Знакомый украл банковскую карту у великолучанина
17.04.2019, 10:480 В список храмов-участников амбициозного проекта Псковской епархии вошли церкви на о.Залит и Василия на горке 17.04.2019, 10:460 Главный судья: Всеармейский конкурс по полевой выучке - это проверка готовности разведчиков к решению боевых задач 17.04.2019, 10:370 Лишь 4 региона из 85 выполнили «майские» указы президента по зарплатам 17.04.2019, 10:350 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами
17.04.2019, 10:260 Псковские пенсионеры практиковались в приготовлении вкусных и полезных блюд 17.04.2019, 10:260 В Дновском районе произошло ДТП со съездом с дороги 17.04.2019, 10:250 Под Псковом стартовал конкурс по полевой выучке среди военнослужащих-спецназовцев 17.04.2019, 10:070 Псковская Росгвардия ищет начальника медицинской части
17.04.2019, 10:054 10 лет на благо Пскова! 17.04.2019, 09:590 Каждое пятое рабочее место в России вредно и опасно - Минтруд 17.04.2019, 09:500 Порядка 4 млрд рублей направлено на социальную поддержку жителей Псковской области в 2018 году 17.04.2019, 09:400 В Великих Луках пройдет первый кубок АСБ Псковской области по баскетболу
17.04.2019, 09:380 Осужден житель Красногородского района, присвоивший сельхозтехнику пожилого односельчанина 17.04.2019, 09:360 Псковское МВД на транспорте заняло первое место в соревнованиях по гиревому спорту 17.04.2019, 09:280 Школы Великолукского района присоединились к акции «100 баллов для Победы» 17.04.2019, 09:240 В преддверии старта дачного сезона эксперты дали рекомендации по защите сделок с недвижимостью
17.04.2019, 09:200 Продолжается набор в молодежный хор при Троицком соборе 17.04.2019, 09:160 Девять лесных пожаров зарегистрировано за сутки в Псковской области 17.04.2019, 09:150 В России создадут капли в нос от болезни Альцгеймера 17.04.2019, 09:100 «Лада Ларгус» горела ночью на улице Труда в Пскове
17.04.2019, 09:090 Выставка «Традиции и современность» открылась в Пскове 17.04.2019, 09:010 Водитель «Рено» не справился с управлением на дороге Псков - Кислово, пострадали два человека 17.04.2019, 08:560 Дачный дом, сарай и баня сгорели в локнянской деревне Среднее по вине пенсионерки 17.04.2019, 08:530 Банкам могут запретить замораживать счета россиян
17.04.2019, 08:410 Ученые нашли способ облегчить жизнь аллергикам 17.04.2019, 08:380 Принята вторая заявка на участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пушкиногорского района 17.04.2019, 08:360 Студенты театральных вузов поставят спектакли в Великих Луках 17.04.2019, 08:320 День православной книги прошел в Псковской епархии
17.04.2019, 08:260 Юная великолучанка успешно выступила на турнире по танцевальному спорту «Spb Dance Open 2019» 17.04.2019, 08:203 Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9% 17.04.2019, 08:120 Великолукские полицейские устанавливают личности подозреваемых в краже. ВИДЕО 17.04.2019, 08:050 Эксперты выяснили, сколько зарабатывает управляющий рестораном в Пскове
17.04.2019, 07:550 Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди спецназовцев впервые пройдет на полигоне «Завеличье» 16.04.2019, 22:000 Культработники из Дедовичей посетили Дновский район 16.04.2019, 21:384 Депутат Лидия Драгунова провела прием граждан 16.04.2019, 21:100 Псковское землячество готово включиться в системную работу на благо Псковской области
16.04.2019, 20:436 Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель» 16.04.2019, 20:290 Стартовала международная акция «Кораблик доброты 2019» в Пскове 16.04.2019, 20:030 В Пскове состоится литературно-музыкальный квартирник 16.04.2019, 19:420 ИК-4 прошла сборовая подготовка с сотрудниками отделов охраны
16.04.2019, 19:264 За неделю сотрудниками рыбоохраны по Псковской области изъято более 130 кг рыбы 16.04.2019, 19:060 ПсковГУ поделился опытом сотрудничества с латвийскими вузами 16.04.2019, 18:400 55 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю 16.04.2019, 18:150 Психологи назвали пять самых частых проблем студентов-первокурсников
16.04.2019, 18:030 Псковская область и Финляндия договорились об укреплении сотрудничества в экономике и культуре 16.04.2019, 17:561 17 апреля в Псковской области прогнозируют до +16 градусов, без осадков 16.04.2019, 17:552 В Пскове утверждены меры безопасности на водных объектах в период купального сезона 16.04.2019, 17:471 Псковский автонадзор: Срок получения лицензии на пассажирские автобусные перевозки истекает 29 июня
16.04.2019, 17:391 В Пскове транспортные полицейские сыграли в «Зарницу» 16.04.2019, 17:330 Псковичи приберутся на Романовой горке накануне Дня заботы о памятниках истории и культуры 16.04.2019, 17:260 В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота» 16.04.2019, 17:160 С 20 апреля дачные автобусы и автобус 8 «А» в Пскове переходят на весеннее расписание по выходным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.