Общество

Получить консультацию по пенсионным вопросам псковичи могут через социальные сети

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области приглашает псковичей зайти на страницы ведомства в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter. Осуществив подписку на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, свежие новости ПФР, а также получить подробную консультацию специалиста ПФР.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов псковичи могут узнать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Пресс-служба ОПФР по Псковской области приглашает жителей области стать участниками групп отделения в социальных сетях.

Группа ОПФР по Псковской области в Facebook

Группа ОПФР по Псковской области в ВКонтакте

Страница ОПФР по Псковской области в Twitter

Кроме того, напомним, что жителям региона также доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу.