Общество

Михаил Ведерников анонсировал разработку регионального законопроекта «Псковский гектар»

Власти Псковской области разрабатывают законопроект, согласно которому земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства. Его рабочее название «Псковский гектар», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в четверг, 18 апреля, на торжественном собрании по случаю Дня местного самоуправления.

«У нас много земли - это наше преимущество, которое надо максимально использовать. Это решение позволит жителям области улучшить уровень жизни, привлечет новых специалистов в регион», - сказал Михаил Ведерников. При этом он предостерег: «Формальный и безыдейный подход к реализации инициативы, вместо сильного фактора развития может стать дополнительной проблемой». «В этом вопросе рассчитываю на ваше неравнодушие и ответственность», - обратился он к представителям местного самоуправления.