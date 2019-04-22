Общество

Состоялся полевой семинар судей соревнований и руководителей туристских объединений

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел практический полевой семинар судей соревнований и руководителей туристских объединений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

На семинар приехали педагоги из городов Псков и Великие Луки, из Бежаницкого, Гдовского, Куньинского, Невельского, Новоржевского, Островского, Палкинского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пыталовского, Себежского районов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Псковского агротехнического колледжа и Псковского политехнического колледжа.

На семинаре рассматривались вопросы проведения областных соревнований «Школа безопасности», туристского слета учащихся и слета краеведов-туристов.

Перед аудиторией выступили начальники дистанций: «Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение», «Комбинированная пожарная эстафета». Представители Центра туризма рассказали о механизме награждения детей значками «Юный путешественник», о проблемах мониторинга туристско-краеведческой деятельности в районах. Был поднят вопрос о порядке присуждения судейской категории педагогам.

К проведению семинара были привлечены опытные специалисты в области спортивного туризма из городов Пскова и Великие Луки, Куньинского района и представители Главного управления МЧС России по Псковской области.

Все участники были награждены сертификатами Центра туризма.