Общество

Внедрение системы резервирования времени пересечения госграницы на автомобильных пунктах пропусках обсудили депутаты Северо-Запада

Члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму предложили обратиться в Правительство РФ с просьбой в ближайшие два года внедрить систему резервирования времени пересечения государственной границы на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП), расположенных на территории Северо-Западного федерального округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, инициатором парламентского обсуждения этого вопроса выступил председатель постоянного комитета, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Мы очень подробно рассматривали этот вопрос на прошлом заседании в Пскове и обсуждали, как в тестовом режиме была реализована эта практика в Псковской области. Мы все понимаем, что туризм во многом зависит от впечатлений. Прекрасное настроение может улетучиться в момент, когда стоишь на границе пять-шесть часов. С проблемами отсутствия резервирования очереди сталкивается и турбизнес, например, когда автобус не успевает к отправке парома. Суть нашего предложения – в реализации системы резервирования времени пересечения государственной границы Российской Федерации при подъезде к МАПП на Северо-Западе России», - сообщил Виктор Остренко.

Вице-спикер рассказал коллегам, что на МАПП «Куничина Гора» готовность необходимого оборудования уже сейчас составляет 80 процентов, и предложил начать внедрение системы резервирования времени именно с Псковской области. На следующих этапах система должна появиться на пунктах пропуска «Убылинка» и «Ивангород», в 2021 году – в «Торфяновке».

В докладе Виктор Остренко отметил положительный эффект от внедрения системы резервирования: нововведение позволит повысить транзитный транспортный потенциал, положительно скажется на инвестиционном климате приграничных регионов России, создаст благоприятные инфраструктурные условия для туристической привлекательности нашей страны.

В проекте обращения в правительство также содержится просьба принять на федеральном уровне необходимые нормативные документы: правила пользования услугой системы резервирования, требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска, порядок определения взимаемой платы за услугу бронирования времени в системе резервирования.

Напомним, ранее по инициативе постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Парламентская Ассоциация Северо-Запада России приняла обращение о введении специального упрощённого режима выдачи виз иностранным гражданам, въезжающим в Россию через пункты пропуска на участках государственной границы РФ, расположенных на территории Северо-Запада. Электронные визы иностранцам в Калининграде начнут выдавать уже с июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал 15 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Вопрос о выдаче электронных виз для въезда в Россию через Псковскую область находится на стадии рассмотрения.