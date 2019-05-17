Общество

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 25-й сессии гордумы. Решение принималось тайным голосованием. За проголосовали 22 из 24 присутствующих депутатов.

Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Ивана Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

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Дальнейшая деятельность Ивана Цецерского требует переезда в Москву, в связи с чем он будет вынужден оставить пост главы Пскова. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5.

Напомним, Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. После окончания восьми классов средней школы в 1982 году поступил в Гродненское культурно-просветительное училище, которое окончил в 1985 году. В этом же году поступил в Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1989 году.

В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й дивизии. Принимал участие в выполнении спецадач правительства, возлагаемых на ВДВ, в том числе в Чечне в 1995 году. Награжден медалью Суворова.

С 1996 года по 2006 год - начальник Дома офицеров Псковского гарнизона. В 2001 году присвоено воинское звание «подполковник».

В 2000 году закончил с отличием юридический факультет Московского социального университета. Занимался преподавательской деятельностью в Академии права и управления, Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы, Псковском юридическом институте, в которых читал курс лекций «Муниципальное право» более десяти лет.

С 1998 года начал депутатскую деятельность. Является депутатом Псковской городской Думы пяти созывов (1998, 2002, 2007, 2012, 2017). С 2009 года - глава города Пскова.

В 2010 году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем Регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области.

В настоящее время - президент Союза городов Центра и Северо-Запада России.