23 мая в великолукских школах прозвенел последний звонок

23 мая во всех школах Великих Лук прозвенел последний звонок, символизирующий окончание учебного года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, поздравить учеников, педагогов, родителей и, конечно, выпускников в этот день пришли депутаты Великолукской городской Думы, представители администрации города, руководители предприятий и организаций, оказывающих шефскую помощь. В гимназии имени С. Ковалевской в празднике последнего звонка принял участие Сергей Гусев, первый заместитель главы города.
Гимназию в этом году заканчивают 35 молодых людей и девушек.
От имени главы города, от себя лично Сергей Гусев пожелал юным великолучанам стать самостоятельными и самодостаточными людьми, не забывать свой родной город и всегда любить его.
Почетным гостем в лицее № 10 стал депутат городской Думы, заместитель главы города Николай Андросович.
Он сказал теплые слова поздравлений выпускникам и родителям, а также выразил благодарность педагогам за их благородный труд, чуткость и терпение и любовь к избранной профессии.
Впереди у старшеклассников – сложный этап сдачи ЕГЭ. И, конечно же, учителя и родители надеются на то, что каждый выпускник пройдет его успешно, приложив все свои силы и знания для того, чтобы достойно вступить во взрослую жизнь.