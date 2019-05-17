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Стал известен план мероприятий, приуроченных к 75-летию Берлинского военно-транспортного авиационного полка

Стал известен перечень мероприятий, которые в Пскове пройдут в честь 75-й годовщины 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующийся в микрорайоне Кресты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Сама же памятная дата - 1 июня.

Так, праздник начнется в 10.00 с показа военной техники. Все желающие смогут вблизи увидеть наземную и авиационную технику, побывать в кабинах самолета и вертолета. На 11.00 запланировано построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками, а также прохождение торжественным маршем.

В 11.45 состоится воздушный парад с участием 10 типов самолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации, а затем показательные выступления десантников. Также зрителям продемонстрируют показной слив воды из трех самолетов, окрашенной в цвета российского триколора. Завершится парад отстрелом ракет с самолета.

Праздник продолжится концертом с участием артистов и творческих коллективов города Пскова. Для ветеранов и почетных гостей установят трибуну, будут работать торговые точки, военная полевая кухня и агитационный пункт «Военная служба по контракту - мой выбор». Окончание мероприятия запланировано на 16.00.

В настоящее время решается вопрос доставки гостей праздника от КПП воинской части к месту его проведения на специальных автобусах.

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Напомним, 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован во время Великой Отечественной войны на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк участвует в обеспечении визитов Президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.