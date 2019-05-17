Общество

До места празднования 75-летия 334-го авиаполка зрителей доставят специальные автобусы

Гостей праздника, посвященного 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, доставят до места проведения мероприятий специальные автобусы. Транспорт будет курсировать в субботу, 1 июня, с 9.00 от контрольно-пропускного пункта воинской части на Крестовском шоссе. Добраться до места дислокации полка можно на городском автобусе № 4, для которого будет организована временная остановка на повороте на КПП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторы праздника приглашают принять участие в мероприятиях жителей и гостей города Пскова и Псковской области. Для зрителей запланирована насыщенная программа.

С 10.00 на специальных площадках будет организован наземный показ вооружения и военной техники Военно-транспортной авиации и Воздушно-десантных войск. Также будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговые точки. В 11.00 начнется построение и прохождение торжественным маршем подразделений полка.

На 11.45 запланирован воздушный парад - пролет самолетов Военно-транспортной авиации с десантированием военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также показательные выступления воинов-десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

На 12.20 намечен праздничный концерт с участием творческих коллективов Пскова.

Добавим, что 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 года на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк участвует в обеспечении визитов Президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк - один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.