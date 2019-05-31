Общество

Псковское УФНС: С 3 июня стартует третий этап добровольного декларирования счетов и активов

Сегодня, 3 июня, вступает в действие Федеральный закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о третьем этапе добровольного декларирования иностранных активов и счетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Сообщить о своих активах, банковских счетах и вкладах декларанты смогут вплоть по 29 февраля 2020 года. Специальные декларации по-прежнему принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России.

В третьем этапе добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности. При этом в третьем этапе Федеральным законом установлены условия предоставления «амнистии».

«В отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в порядке редомициляции в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края», - отмечает и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации, предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.

Напомним, все указанные изменения в законодательство были подготовлены в целях реализации поручения Президента РФ Владимира Путина от 23 февраля 2019 года о продлении срока «амнистии капитала».

Эта «амнистия» проводилась в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В рамках «амнистии капитала» можно было добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), зарубежные счета и контролируемые иностранные компании. Декларанты освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.