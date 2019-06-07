Общество

25 псковичей получили волонтерские книжки в Молодежном центре

С апреля 25 псковичей получили волонтерские книжки в Псковском городском молодежном центре. Отметим, в Пскове для получения личной книжки волонтера необходимо обратиться в муниципальное учреждение «Псковский городской молодежный центр» (ул.Максима Горького, 15) или в комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова (ул.Карла Маркса, 23) с паспортом и цветной фотографией 3 на 4 см. Справки по телефонам: 564188, 564444, 563737 (Псковский городской молодежный центр); 291132 (комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова).

Добавим, личная книжка волонтера – это аналог трудовой книжки, только в нее заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе, и платой за эту работу будут приобретенные полезные умения, навыки и благодарность всех, кому волонтер сумел помочь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, получателями книжек становятся молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность самостоятельно либо в общественных организациях. Книжка является своеобразным социальным портфолио, которое может помочь активной молодежи при поиске работы и трудоустройстве. Кроме того, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтерский опыт.