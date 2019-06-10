Общество

Командиру 76-й дивизии Игорю Каплию присвоено звание генерал-майора

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорю Каплию присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ накануне, 11 июня, подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, Игорь Григорьевич Каплий родился 20 июля 1970 года в городе Купянск Харьковской области. В 1991 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, а через 12 лет - Михайловский военный артиллерийский университет. Был командиром самоходно-артиллерийского взвода - старшим офицером на батарее артиллерийского полка гвардейской Воздушно-десантной дивизии Туркестанского военного округа. Занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

В феврале 2018 года назначен командиром 76-й дивизии и был представлен личному составу командующим ВДВ Андреем Сердюковым.

Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», имеет пять медалей.