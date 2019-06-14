Скончался известный псковский писатель Александр Бологов

Умер известный псковский писатель Александр Бологов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.
«Александр Бологов умер 17 июня примерно в 04.30. По предварительной информации, отпевание пройдет в среду, в 12.00. Ждем прибытия и решения родственников писателя», - отметил Игорь Смолькин.
Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года в Орле, в семье железнодорожных рабочих. Еще ребенком он узнал войну. Многое из того, что А. Бологов пережил в 9-11 лет в оккупации, позже станет материалом для его произведений. Именно тогда, как говорит он сам, он увидел героев своих повестей среди тех, кто жил с ним рядом.
В 1949 году Александр Бологов окончил школу юнг Балтийского флота в Риге. С 1950 года стал курсантом механического факультета Мореходного училища в городе Ломоносове под Ленинградом. Здесь произошла его встреча с преподавателем, ученым-филологом Е. Майминым, влияние которого в значительной степени предопределило дальнейшую судьбу Бологова как писателя и человека.
В 1955 году после окончания мореходного училища работал мотористом буксира, механиком на судах Вспомогательного флота, плавал в северных водах, позже преподавал в Мурманской мореходной школе. В Мурманске же, в молодёжной газете, был напечатан его первый рассказ. В 1963 году по приглашению своего учителя Е. Маймина - приехал в Псков. Заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета.
В Пскове несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение издательства «Лениздат» - редактором.
А. Бологов создает и собственную филологическую школу, как отмечает Станислав Золотцев, «буквально взрывая стилем своего преподавания схематизм педагогических директив того времени». Под его началом действуют литературное объединение «Молодо-зелено», Школьный театр опусов. Он сам - активный участник и душа этих объединений, к нему тянутся свежие и молодые силы, все, кто верит в то, что звезды действительно «зажигают», что это - «необходимо». Приехав в Псков, А. Бологов познакомился и с областной газетой «Псковской правдой» и молодёжной газетой «Молодым ленинцем».
Первая книга Александра Бологова «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде в Лениздате. В 1973 году, после выхода книги «Если звезды зажигают» и повести «Сто тринадцатый», опубликованной в журнале «Юность», он был принят в Союз писателей СССР.
В издательстве Лениздат А. Бологов проработал восемь лет (с 1969 по 1977 год); там вышли первые крупные книги о псковской земле: «Непокоренная земля Псковская», «Псковский край в истории СССР» и др. Это была, в основном, литература краеведческая (как и мой собственный «Псков. Путеводитель» - тоже первая большая современная книга о древнем городе России.
В 1970-1980 годы его повести и рассказы печатают журналы «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Нева», «Север». Книги «Последний запах сосны», «Облака тех лет», «Как далёкое сердце», «Избранное» в двух томах выходят в издательстве «Современник»; издательство «Советская Россия» выпускает книгу «Один день солнца». Является составителем сборников «Устье» (1981), «Синева берегов» (1982, 1983), «Звенья» (1988), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003, 2011) и др.
В 90-х годах и в Пскове набирает силу книгопечатание, - здесь выходит роман «Слепые крылья мельницы» (за него писателю присудили премию областной администрации) и книга военных повестей и рассказов «Вальс победного дня». Лучшие романы и повести писателя изданы в двухтомном собрании избранных произведений. В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году - премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году - премию В. М. Шукшина - конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).
25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России. Участвовал в подготовке и проведении Пушкинских праздников поэзии в Михайловском, побывал в разных регионах России. Долгие годы был членом Приемной комиссии Союза писателей России (последние лет 15 - заместитель председателя комиссии).