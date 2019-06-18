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Общество

Великолучане стали лучшими на соревнованиях по радиоуправляемым авиамоделям

19.06.2019 10:51|ПсковКомментариев: 0

Авиамоделисты Центра технического творчества Великих Лук стали участниками областного проекта «Бессмертная эскадрилья», который на средства президентского гранта реализует досуговый центр «Юный техник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре технического творчества.

Идея проекта - познакомить детей с героической историей России, то есть не просто научить создавать модели самолетов, а рассказать об авиаконструкторах, летчиках и их подвигах.
В этом учебном году на базе великолукского центра была сформирована творческая группа ребят, которые под руководством педагога Павла Белякова включились в различные мероприятия, организованные в рамках данного проекта. Ребята активно изучали историю Великой Отечественной войны в моделях самолетов, героические биографии летчиков-земляков, и, конечно же, авиационную технику, на которой совершали свои подвиги герои. Практической задачей для ребят стало создание моделей-копий и спортивных авиамоделей. Для этого они вместе с педагогом изучали технические характеристики самолетов, подбирали чертежи, экспериментировали. Кропотливый труд дал свои результаты: было построено 6 стендовых моделей и более двадцати спортивных: метательных планеров и радиоуправляемых авиамоделей.

Как отметила директор Центра технического творчества Людмила Соусова, давно великолукские авиамоделисты не участвовали в официальных соревнованиях областного уровня. И вот 15 июня в Пскове - представился случай: в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», Леонид Аппен, Тимофей Владимиров, Михаил Кирьяков, Сергей Козлов, Руслан Мананников, Даниил Саркин, и Владислав Шиляев стали участниками областных соревнований по метательным мини- и макси-планерам и радиоуправляемым авиамоделям. Великолучане привезли на соревнования копии «Цесны» и «Як-12». И стали лучшими, именно, в классе радиоуправляемых.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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