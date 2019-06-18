Общество

Великолучане стали лучшими на соревнованиях по радиоуправляемым авиамоделям

Авиамоделисты Центра технического творчества Великих Лук стали участниками областного проекта «Бессмертная эскадрилья», который на средства президентского гранта реализует досуговый центр «Юный техник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре технического творчества.



Идея проекта - познакомить детей с героической историей России, то есть не просто научить создавать модели самолетов, а рассказать об авиаконструкторах, летчиках и их подвигах.

В этом учебном году на базе великолукского центра была сформирована творческая группа ребят, которые под руководством педагога Павла Белякова включились в различные мероприятия, организованные в рамках данного проекта. Ребята активно изучали историю Великой Отечественной войны в моделях самолетов, героические биографии летчиков-земляков, и, конечно же, авиационную технику, на которой совершали свои подвиги герои. Практической задачей для ребят стало создание моделей-копий и спортивных авиамоделей. Для этого они вместе с педагогом изучали технические характеристики самолетов, подбирали чертежи, экспериментировали. Кропотливый труд дал свои результаты: было построено 6 стендовых моделей и более двадцати спортивных: метательных планеров и радиоуправляемых авиамоделей.



Как отметила директор Центра технического творчества Людмила Соусова, давно великолукские авиамоделисты не участвовали в официальных соревнованиях областного уровня. И вот 15 июня в Пскове - представился случай: в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», Леонид Аппен, Тимофей Владимиров, Михаил Кирьяков, Сергей Козлов, Руслан Мананников, Даниил Саркин, и Владислав Шиляев стали участниками областных соревнований по метательным мини- и макси-планерам и радиоуправляемым авиамоделям. Великолучане привезли на соревнования копии «Цесны» и «Як-12». И стали лучшими, именно, в классе радиоуправляемых.