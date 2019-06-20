Общество

Стала известна программа Молодой Ганзы

Псковский городской Молодежный центр опубликовал программу «Молодой Ганзы», которая будет проходить в рамках 39-х Международных Ганзейских Дней.

27 июня

15.00-17.00 Торжественная церемония открытия (Октябрьский проспект, Кремль).

18.00-19.00 Знакомство с организаторами (Пл. Ленина, д.2, 63 ауд.).

28 июня

09:00 – 11:00 Заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, пл.Ленина, д.2, 3 этаж).

Заседание проводится Комиссией Молодой Ганзы со всеми делегатами, обсуждаются вопросы формирования Комиссии на следующий год, презентуются проекты ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества.

11:00 – 13:00 Квест - игра знакомство с городом (студенческий сквер, пл.Ленина, д.2 ).

Сценарий Квеста предполагает разделение всех делегаций на смешанные команды, которые в режиме игры будут искать различные места города и выполнять на них задания, предложенные организаторами. Задания Квеста содержат интерактивное, творческое и интеллектуальное направление.

13:00 – 14:00 Посещение ганзейской ярмарки.

15:00 – 17:00 Мастер-классы в Интеграционных мастерских (Я. Райниса 58).

Будут проведены мастер-классы для делегатов по следующим направлениям: раскрашивание пакета из крафт бумаги, мастер-класс по деревообработке, мастер-класс по нанесению рисунка на ткань. По итогам каждый делегат получит на память псковский сувенир, сделанный своими руками.

17:00 – 19:00 Интерактив «Водный путь Ганзы»

Предполагает катание делегатов по реке Великой, повторяющий исторический путь движения средневековых купцов к городу Пскову.

20:00 – 00:00 Молодежное гуляние «Из истории в современность» (студенческий сквер, пл.Ленина, д.2).

29 июня

09:00 – 10:30 заседание Молодой Ганзы (аудитория 63, пл.Ленина, д.2, 3 этаж).

11:00 – 13:00 тематические мастер-классы для делегатов.

Мастер-классы включают в себя следующие направления: кулинарное творчество, изготовление воздушных змеев, экспресс-курс русского языка, владение средневековым оружием, декоративно-прикладное творчество.

15:00 – 17:00 Посадка «Аллеи Дружбы» (Финский парк).

Посадка 16 деревьев, символизирующих количество стран, входящих в Ганзейских союз.

17:00 – 19:00 Запуск воздушных змеев у памятника А.Невского (г.Соколиха).

20:00 – 23:00 Ганзейская вечеринка (СТК «Раздолье», Ленинградское ш. 5А).

30 июня

09:00 – 11:30 Ганзейское путешествие в Печоры (Печорский монастырь).

Экскурсионная поездка для делегатов с целью знакомства с сухопутным путем движения купцов по территории Псковской области. Посещение Печорского монастыря.

13:00 – 15:30 Торжественное шествие делегаций.

16:00 – 19:00 Торжественная церемония закрытия.