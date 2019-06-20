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Общество

Гостем «Литературной пятницы…» в Михайловском завтра станет поэт из Татарстана

27.06.2019 18:44|ПсковКомментариев: 0

Завтра, в рамках очередной программы из цикла «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века» в выставочном зале мемориальной усадьбы «Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике состоится творческая встреча с поэтом Валентиной Зикеевой. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Валентина Зикеева — гость псковских пушкинских мест, приехала сюда отдыхать из родной Казани и, узнав про михайловские «Пятницы…», решила в них поучаствовать.

Валентина Зикеева, фото со страницы в социальной сети.

Валентина Зикеева — выпускница историко-филологического факультета Казанского государственного университета, школьный учитель. Она — автор четырёх поэтических сборников: «Бессонница» (2004), «У зеркала» (2005), «Старый двор» (2010) и «Качели до небес» (2017), а также многочисленных публикаций в местной, федеральной, а также зарубежной русскоязычной периодике, обладатель Гран-при III Международного конкурса русскоязычной поэзии в Израиле. Пишет Валентина Зикеева и прозу, а также переводит на русский стихи татарских и французских поэтов.

В «Михайловском» напомнили, что культурно-просветительная программа «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века» — это цикл литературных вечеров в музейном пространстве. Каждая из «Пятниц…» призвана передать атмосферу определённого периода из истории отечественной литературы. Готовят вечера и читают стихи не только сотрудники, но, как в завтрашнем случае, и гости музея.

Начало «Литературной пятницы…» в Михайловском, по традиции, в 17:00.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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