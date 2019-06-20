Общество

Псковская Служба благоустройства: Просим жителей не гулять и не оставлять машины вблизи деревьев, пока ветер не стихнет. ФОТО

Служба благоустройства города просит псковичей не гулять вблизи деревьев, а также - не оставлять у деревьев машины, пока погода не нормализуется. Как сообщил Псковской Ленте Новостей и. о. директора Службы благоустройства города Денис Васильев, в Пскове ветер повсеместно ломает деревья.

«На улице Коммунальной, 24 - 26, дерево упало на 2 машины. На Кузнецком мосту ветер сломал дерево. На улице Генерала Маргелова - тоже. На улице Стахановской, 6, большая ветка с аварийного дерева упала, - отметил Денис Васильев. - Наша служба тут же убирает упавшие деревья: распиливаем, увозим. Работаем и по заявкам горожан, и сами ездим по городу - высматриваем, где что рухнуло. И из информационных порталов берем информацию. Но а пока ветер не стих, просим жителей не гулять вблизи деревьев и не оставлять там машины. От такой беды никто не застрахован».

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»