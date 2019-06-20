Общество

Скончался председатель колхоза «Передовик» Серафим Иванов

Скончался председатель колхоза «Передовик» Серафим Иванов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обкома КПРФ.

«Псковский обком и Псковский райком КПРФ выражают искренние соболезнования родным и близким Серафима Иванова в связи с его кончиной. От нас ушел истинный патриот, мастер своего дела, неутомимый труженик, заслуживший уважение и почет со стороны коллег, друзей и соратников», - подчеркнули в обкоме.

Серафим Иванович Иванов родился 18 марта 1932 года в деревне Вальнево Псковского района. Окончил Себежский сельскохозяйственный техникум, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, Школу переподготовки сельскохозяйственных кадров при Великолукском сельскохозяйственном институте. Трудовую деятельность он начал в 1948 году, с 1963 года являлся председателем колхоза «Передовик». За прошедшие годы хозяйство стало крупным сельскохозяйственным кооперативом; в 2010 году Серафим Иванович отмечал 60-летие трудовой деятельности.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской революции. В 1975 году ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», по итогам 1998 и 2001 годов он был удостоен звания «Деловой человек года», в 2000 году Совет Великолукской сельскохозяйственной академии присвоил ему звание Почетного профессора за личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1980 - 1989 годы), Верховного Совета Российской Федерации (1990 - 1993 годы). В 1995 году избран председателем Совета директоров Псковского городского молочного завода. В 2003 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; в 2007 году - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.