Общество

В Псковском облсовпрофе и подведомственных ему учреждениях проходят обыски

В Псковском областном Совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях проводятся следственные мероприятия. В частности, как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, проводятся обыски в связи с возбуждением уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Информацию об обысках Псковской Ленте Новостей подтвердили в пресс-службе облсовпрофа. Ведется выемка документов.

Напомним, в марте текущего года в региональных СМИ появилась информация о том, что за пять лет семья председателя облсовпрофа, в частности, сама Ульяна Михайлова и ее супруг, руководитель санатория «Хилово», заработала на профактивах около 36 млн рублей. Финансовые махинации, по данным СМИ, подпадают под статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статью 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».