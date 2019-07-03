Общество

ЦИК России объявила Всероссийский конкурс для печатных СМИ

15 июля стартует Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий выборов и вопросов избирательного законодательства в 2019 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избиркоме города Пскова.

Участниками конкурса могут выступать отдельные авторы и авторские коллективы региональных периодических печатных изданий, выдвигаемые главным редактором СМИ или лицом, его замещающим, Альянсом руководителей региональных СМИ России, Союзом журналистов России, Российским фондом свободных выборов и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Информационные технологии на выборах;

Пресса просвещает, пресса мотивирует;

Пресса на страже закона.

Для награждения победителей Конкурса учреждается по три премии в каждой номинации:

первая премия – 60 тысяч рублей;

вторая премия – 40 тысяч рублей;

третья премия – 30 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсную работу, содержащую заявку на участие в конкурсе по установленной форме и копию свидетельства о регистрации СМИ, а также от одной до трех публикаций с приложением оригинала номера (номеров) регионального СМИ с обязательным выделением материала на полосе издания.

Печатные материалы о подготовке и проведении в 2019 году выборов и по вопросам избирательного законодательства для участия в Конкурсе должны быть опубликованы в региональных СМИ в период с 15 июля по 15 сентября. Конкурсные работы должны быть представлены в ЦИК России в период с 20 июля по 30 сентября 2019 года.

Конкурсные работы предоставляются в ЦИК России в бумажном виде (сброшюрованный комплект материалов) с приложением электронной версии материалов (на CD, DVD-диске или USB-накопителе) по адресу: 109012, Москва, Б. Черкасский переулок, дом 9, Управление пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России, с пометкой «Конкурс СМИ». Материалы могут быть переданы лично, курьерской службой, простым письмом/простой бандеролью.

Одновременно электронная версия материалов конкурсной работы направляется по электронной почте pressa@cikrf.ru.

Итоги конкурса будут подведены в период с 1 по 10 декабря 2019 года.

Подробнее с условиями можно ознакомиться в положении ЦИК России о конкурсе.

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году учреждается и проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией совместно с Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), Союзом журналистов России, Российским фондом свободных выборов при участии избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.