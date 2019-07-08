Общество

Налоговики и представители исполнительной власти договорились о сотрудничестве в рамках акции «В отпуск без долгов»

Межведомственные комиссии по вопросам осуществления контроля за своевременностью и полнотой уплаты платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также своевременного и объективного начисления заработной платы провело руководство города Великие Луки, Великолукского, Новосокольнического и Куньинского районов. Наряду со специалистами администраций в заседаниях межведомственных комиссий приняли участие сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области. Мероприятия проходили в рамках акции «В отпуск без долгов», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

В заседаниях также приняли участие представители структурных подразделений Пенсионного Фонда, ГКУ ПО «Областной центр занятости населения», УФССП России по Псковской области, Фонда обязательного медицинского страхования, прокуратуры, МОВД по Псковской области.

В ходе обсуждения акции «В отпуск без долгов» были достигнуты договорённости об информационном взаимодействии между Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области и органами местного самоуправления для оказания содействия в погашении задолженности физических лиц по имущественным налогам.

Так, в каждом из административных зданий на информационных стендах размещены материалы (буклеты, брошюры, листовки), в которых подробно описывается, как и где можно уточнить свои налоговые начисления, наличие или отсутствие задолженности и способы ее погашения.

Кроме того, инспекторы рекомендовали работникам администраций подключиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы в преддверии отпусков иметь возможность в любое время проверить наличие возможных задолженностей по налогам.