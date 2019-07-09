Стелу открыли в честь 70-летия опочецкого училища ПВО

Сегодня,13 июля, в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Опочки, на Советской площади состоялись торжественный митинг, посвященный 70-летию образования училища ПВО, и открытие стелы в честь 70-летия образования училища ПВО.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военно-патриотическом клубе «Беркут», в мероприятиях приняли участие выпускники училища, жители и гости города.
Торжественный митинг открыл глава Опочецкого района Юрий Ильин. Почетный караул у стелы несли юнармейцы района.
Также юнармейцы возложили венки к памятнику на Аллее Славы.