Общество

В Псковской области намерены создать структуру по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой продумать создание структуры, которая будет заниматься подготовкой и проведением городских культурно-массовых мероприятий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания организационного комитета по проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

«Может быть, создадим на базе театрально-концертной дирекции структуру, которая в постоянном режиме будет заниматься подготовкой и проведением мероприятий?», - предложил он. По мнению главы региона, если организацией мероприятий будут заниматься не комитеты время от времени, а специальная структура, то это значительно повысит их качество и уровень.

Михаил Ведерников попросил вносить предложения о том, кто мог бы занять должность руководителя этой структуры.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в свою очередь отметила, что проведение мероприятий в рамках ганзейских дней станет серьезным подспорьем в будущем.

Михаил Ведерников также попросил подготовить письма в правительство и министерство о поддержке мероприятий, которые проходили в рамках Ганзы и теперь станут ежегодными. Он отметил, что проводимые мероприятия должны быть вписаны и в федеральный бюджет. «Так они сразу приобретут всероссийский и международный статус», - заявил губернатор.