Общество

Август в Псковской области будет чуть холоднее нормы

В августе в Псковской области ожидается влияние атлантических умеренно теплых и влажных циклонов. Осадков прогнозируется около нормы. Высока вероятность гроз. Об этом сообщается в прогнозе вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области в августе 2019 года, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус С ниже нормы. Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы.

Преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются +18… +23 градуса С, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +25 градусов С. Преобладающие ночные температуры ожидаются +10…+15 градусов С.