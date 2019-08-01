Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Женщина на рыбалке: экипировка
Трагедия в Острове
Тень выборов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
100 тысяч рублей за второго ребенка
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5218 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 06.08.2019 12:320 Советы молодых семей могут появиться в регионах России 06.08.2019 12:180 У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах 06.08.2019 12:150 Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях 06.08.2019 12:110 Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов 06.08.2019 11:570 Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 05.08.2019 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 04.08.2019 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года

06.08.2019 11:57|ПсковКомментариев: 0

Двенадцать совместных рейдов провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области в первом полугодии 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской налоговой службе.

В ходе рейдовых мероприятий представители федеральных структур посещали должников-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями по месту их регистрации, а так же осуществляли выезды в организации, где работают должники.

Всего в ходе совместных рейдов было охвачено 139 должников по налоговым обязательствам. В результате проведенных мероприятий было погашено 1миллион 138 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам. В отношении тех должников, которые не исполнили свои обязательства, были вынесены постановления об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, в отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а также об удержании денежных средств из заработной платы должников.

Отметим, узнать о наличии (отсутствии) задолженности по налоговым обязательствам можно, воспользовавшись сайтом www.gosuslugi.ru, Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», а также «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Напомним, во избежание применения по отношению к должнику мер принудительного взыскания (наложения ареста на имущество, блокирование банковских счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ и т.д.), необходимо своевременно оплачивать начисленные налоговые платежи. В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.

Теги: #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1478 человек
06.08.2019, 12:320 Советы молодых семей могут появиться в регионах России 06.08.2019, 12:280 Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Латвию 20 тонн куриного мяса 06.08.2019, 12:230 С карты великолучанки телефонные мошенники списали 80 тыс. рублей 06.08.2019, 12:180 У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах
06.08.2019, 12:150 Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях 06.08.2019, 12:140 Концерт лютневой музыки даст в «Михайловском» молодой музыкант из Санкт-Петербурга 06.08.2019, 12:110 Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов 06.08.2019, 11:570 Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года
06.08.2019, 11:540 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: что не делать с этим городом? 06.08.2019, 11:500 Замглавы Росмолодежи: Основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей 06.08.2019, 11:470 Фестиваль активного отдыха ДА!FEST станет темой программы «Беседка» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 06.08.2019, 11:302 Экс-глава Новоржевского района возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре
06.08.2019, 11:270 В связи с ремонтом железнодорожного пути будет закрыт переезд в Великих Луках 06.08.2019, 11:150 Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в небе Псковской области в ночь с 12 на 13 августа 06.08.2019, 11:060 Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей 06.08.2019, 11:000 О проблемах и достижениях псковского легпрома расскажет в «Эхономике» Елена Косенкова
06.08.2019, 10:570 Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности 06.08.2019, 10:530 Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН 06.08.2019, 10:521 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.08.2019, 10:390 Инстаграм-активист сжег картонного Цукерберга в знак протеста
06.08.2019, 10:270 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов 06.08.2019, 10:210 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации 06.08.2019, 10:150 Псковская инспекция труда: Выдает ли организация расчетный листок? 06.08.2019, 10:080 Артснаряд обнаружен в псковской деревне Нижние Галковичи
06.08.2019, 10:071 Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго» 06.08.2019, 10:010 Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области 06.08.2019, 09:430 Семь построек сгорели в псковских Соловьях 06.08.2019, 09:380 Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод»
06.08.2019, 09:320 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях 06.08.2019, 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019, 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
06.08.2019, 08:455 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам 06.08.2019, 08:230 Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство» 06.08.2019, 08:170 У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России
06.08.2019, 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные 05.08.2019, 21:460 Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов 05.08.2019, 21:301 Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях 05.08.2019, 21:210 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
05.08.2019, 21:020 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 05.08.2019, 20:510 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности 05.08.2019, 20:150 В ИК-5 начали шить футболки 05.08.2019, 19:570 Около 500 человек приняли участие в экологической акции «Вода России» в Псковской области
05.08.2019, 19:430 Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней псковички заключен под стражу 05.08.2019, 19:360 Пресекать групповые неповиновения осужденных учились сотрудники учреждений псковского УФСИН 05.08.2019, 19:240 В Псковскую область пытались незаконно ввезти более 213 тонн продукции животного происхождения 05.08.2019, 19:040 В первенстве Псковской области по футболу сыграны матчи первого круга
05.08.2019, 18:534 «Сижу на кухне, не жду перемен…» 05.08.2019, 18:450 26 команд приняли участие в соревнованиях по летнему служебному биатлону среди сотрудников псковского УМВД 05.08.2019, 18:340 В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей 05.08.2019, 18:250 Перевозки пассажиров на ОЖД в июле выросли на 5,5%
05.08.2019, 18:160 Псковская Кадастровая палата: Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН 05.08.2019, 17:590 Тепло и дождливо будет завтра в Псковской области 05.08.2019, 17:460 В Россию придет цеховая медицина 05.08.2019, 17:310 Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в 8 млрд долларов
05.08.2019, 17:150 Партпроект «Чистая страна» поддерживает введение предмета «Экология» в школьную программу 05.08.2019, 17:010 Псковичка заняла первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту в Чебоксарах 05.08.2019, 16:520 В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел 05.08.2019, 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района
05.08.2019, 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019, 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз 05.08.2019, 16:311 63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России» 05.08.2019, 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты
05.08.2019, 16:290 ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий 05.08.2019, 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках 05.08.2019, 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда» 05.08.2019, 16:160 Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
05.08.2019, 16:151 Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты 05.08.2019, 16:080 Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне 05.08.2019, 15:590 Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку 05.08.2019, 15:493 Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда»
05.08.2019, 15:421 ПЛН-ТВ: Откуда псковичи узнают информацию? 05.08.2019, 15:370 Наталья Мельникова: Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними 05.08.2019, 15:170 «Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы 05.08.2019, 15:110 Сливки от «Прасковьи Молочковой» теперь можно купить в «Пятерочке»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.