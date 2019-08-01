Общество

Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года

Двенадцать совместных рейдов провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области в первом полугодии 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской налоговой службе.

В ходе рейдовых мероприятий представители федеральных структур посещали должников-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями по месту их регистрации, а так же осуществляли выезды в организации, где работают должники.

Всего в ходе совместных рейдов было охвачено 139 должников по налоговым обязательствам. В результате проведенных мероприятий было погашено 1миллион 138 тысяч рублей просроченной задолженности по налоговым платежам. В отношении тех должников, которые не исполнили свои обязательства, были вынесены постановления об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, в отношении недобросовестных налогоплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а также об удержании денежных средств из заработной платы должников.

Отметим, узнать о наличии (отсутствии) задолженности по налоговым обязательствам можно, воспользовавшись сайтом www.gosuslugi.ru, Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», а также «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Напомним, во избежание применения по отношению к должнику мер принудительного взыскания (наложения ареста на имущество, блокирование банковских счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ и т.д.), необходимо своевременно оплачивать начисленные налоговые платежи. В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.