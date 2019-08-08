Общество

Новый арт-объект появился на набережной реки Великой в Пскове

«Семейное древо сердец» появилось на набережной реки Великой в Пскове. Открытие нового арт-объекта состоялось сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, и.п. главы города Елена Полонская и руководитель регионального управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская.

Арт-объект открылся в рамках закрытия форума молодых семей, его автор - кузнец Владимир Тюрягин. Со временем объект будет реконструироваться, совершенствоваться. Планируется, что в ближайшее время рядом с ним появятся скамейки.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова поприветствовала всех участников мероприятия и выразила сожаление, что форум молодых семей подходит к концу. Она выразила надежду, что Псков станет постоянной площадкой для форума. «Стать личностью можно только при наличии крепкой семьи. Два древа, соединяющиеся вместе, дадут прекрасные плоды», - отметила Вера Емельянова. Затем она вручила медаль «За любовь и верность» псковской семье Тарасовых.

«Символично, что в нашем городе зарождаются традиции, связанные с участием в различных мероприятиях молодых семей», - отметила Елена Полонская и выразила надежду, что семьи, приехавшие на форум молодых семей в этом году, задумаются о постоянной жизни в Пскове, а также что в следующем году Псков снова примет форум.

«Искренне желаю молодым семьям Пскова и региона счастья, мира, добра и тепла. Пусть ваши семьи крепнут и приумножаются», - пожелала Полонская. Также она выразила слова благодарности Росмолодежи за организацию форума и подарок в виде арт-объекта.

На торжественном открытии «Семейного древа сердец» сегодня чествовали пару, прожившую вместе 64 года - это псковская семья Порубай, и пару, которая только сегодня вступила в брак. Счастья и любви им пожелала Елена Полонская.

Для зрителей сегодня выступили танцевальные и вокальные коллективы города.