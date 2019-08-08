Общество

Более 96% читателей ПЛН считают, что Псков не приспособлен для проживания маломобильных групп населения

Более 96% читателей Псковской Ленты Новостей считают, что Псков не приспособлен для проживания маломобильных групп населения. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в группе ПЛН «Вконтакте».

На вопрос «Как вы считаете, приспособлен ли город Псков для проживания маломобильных групп населения?» ответили 831 человек. Из них 801 (96,39%) дали ответ «нет» и только 20 человек (2,41%) считают, что в Пскове созданы условия для комфортного проживания инвалидов. Другой вариант ответа выбрали 10 человек (1,2%).

В обсуждениях под опросом подписчики группы ПЛН рассуждают, что «у нас и с коляской-то мало где пройдешь, а уж инвалидам и подавно» и что условия «для нормальных в этом городе тоже не сахар». Дин из подписчиков отметил неприспособленность автобусов для инвалидов: «в них тоже не очень на коляске-то заберешься». Также высказывалось мнение, что для проживания маломобильных групп населения не приспособлен не только Псков, но и вся Россия.