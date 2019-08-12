Общество

Михаил Ведерников провел совещание по мастер-планам

Власти Псковской области приступили к разработке мастер-планов. Рабочее совещание по этому вопросу провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Мастер-план — это стратегия пространственного развития территорий, которая содержит выраженную градостроительную концепцию и разрабатывается при активном участии экспертов и горожан. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина мастер-планы в перспективе заменят генеральные планы населенных пунктов, которые, по мнению экспертов, не учитывают потребности жителей и бизнеса, и являются техническими документами для специалистов.

Мастер-планы — современный инструмент развития городов, который отличает точечный подход к решению проблем. По словам Губернатора, в Псковской области такие документы первыми разработают для крупных городов и главных туристических центров: Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор.

На совещании эксперты нескольких организаций представили свое видение проектов мастер-планов вышеназванных населенных пунктов. По итогам презентации Михаил Ведерников поручил доработать проекты до конца августа.

Дальнейшая работа над мастер-планами продолжится в рамках специально созданной рабочей группы под председательством главы региона Михаила Ведерникова с привлечением специалистов и общественников. Ее первое заседание состоится в сентябре.