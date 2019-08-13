Общество

Законопроект об освобождении от излишней отчетности обсудила с учителями «Единая Россия» в Пскове

Вопрос об освобождении педагогических работников от избыточной отчетности обсудили в Пскове в преддверии нового учебного года. 14 августа состоялось заседание внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

К настоящему времени подготовлены поправки в статьи 6 и 8 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части уменьшения административной нагрузки на учителей. Участники заседания поддержали эти изменения, направленные на избавление современной общеобразовательной школы от лишних бюрократических процедур.

«Шаги навстречу учителю уже предприняты, это мы почувствовали еще в прошлом учебном году при реализации школьной программы», - заметила депутат Псковской городской Думы, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева. Она и другие руководители учебных учреждений поддержали продолжение работы в этом направлении и высказались за установление чёткого перечня документов, обязательных к исполнению.

Также собравшиеся выступили за исключение запроса у школ информации, имеющейся в открытом доступе в сети Интернет. По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа», депутата областного Собрания Владимира Яникова, озвученная сегодня позиция будет доведена до Центрального исполнительного комитета «Единой России».