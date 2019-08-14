Общество

В Толбице будет построен причал

Администрация Псковского района объявила аукцион на строительство нового причала в деревне Толбица. Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония», начальная цена контракта - около 16 млн рублей. Итоги будут подведены 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Причал станет местом отправления катеров на Талабские острова. Один из них - «Талабск», в настоящее время курсирует до островов Белов и Залита, второй - судно на 32 посадочных места, планируется закупить также в рамках программы приграничного сотрудничества между Россией и Эстонией и запустить во время навигационного периода 2020 года.

Кроме строительства причала подрядчик выполнит дноуглубительные работы в русле реки Толба. На территории нового причала также появятся ограждение, павильон для ожидания, будут установлены скамейки, урны, туалет и пост охраны. Подрядчик обустроит парковку для автотранспорта, пешеходные дорожки, выполнит работы по посадке зеленых насаждений.

Отметим, проектная документация была разработана «Институтом Псковводпроект» и получила положительную оценку контролирующих органов.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на содействие в развитии существующего потенциала приграничных территорий двух стран. В ее рамках запланировано обустройство новой системы аэрации очистных сооружений в Пскове, запуск станции подачи воды для деревни Череха, открытие торгово-ярмарочной площадки в Печорах. В рамках программы приграничного сотрудничества в Печорском районе также будут отремонтированы 10 километров дорог.