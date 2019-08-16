Общество

Авиамодельный фестиваль и астрофорум пройдут сегодня на горе Соколиха

Площадка у монумента в память о Ледовом побоище, на горе Соколиха, сегодня, 24 августа, станет местом проведения сразу двух событийных мероприятий: авиамодельного фестиваля и астрономического форума «АстроПсков».

В первой половине дня жители и гости Псковской области смогут стать участниками и зрителями авиамодельных соревнований. Фестиваль «Небо зовет» пройдет в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В турнирной части мероприятия могут принимать участие все желающие в возрасте от 7 до 19 лет. Заявки на участие еще можно подать сегодня до конца дня, оформив их в электронной форме на портале Робофинист.

Регистрация участников соревнований на площадке соревнований начнется в 12:00.

Вечером здесь же, на горе Соколиха начнется второй астрономический форум «АстроПсков», который пройдет при поддержке администрации Псковской области.

В программе форума будет организован астролекторий, где эксперты расскажут об истории авиации и космонавтики. На площадке «АстроПскова» откроется фотостудия, в рамках которой организуют обучение первичным навыками астрофотографии. Лучшие работы псковских астрофотографов будут представлены на специализированной выставке.

Все желающие также смогут посетить специализированную площадку Пыталовского Народного музея космонавтики, посвященную отечественному орбитальному кораблю-ракетоплану «Буран». Для детей будут организованы мастер-классы по рисованию 3D-ручкой и разукрашиванию космических объектов. Выпускники физико-математического факультета ПсковГУ покажут специализированное тематическое научное шоу.

Вечером участники форума смогут с помощью телескопов различных строений и модификаций понаблюдать за звездным небом, Луной и Юпитером.

Завершится мероприятие выступлением шоу-группы «Айрис» с огненным шоу.

Организаторами мероприятий являются АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», Русское Космическое Общество, Псковский государственный университет.