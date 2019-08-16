Общество

Объявлен тендер на 5-й этап реконструкции и переоснащения Псковской областной библиотеки

Управление капитального строительства Псковской области объявило тендер на 5-й этап реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеки, расположенной в городе Пскове на улице Профсоюзной. Соответствующая информация размещена в Единой системе государственных закупок. Срок подачи заявок - до 3 сентября этого года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, стартовая цена контракта составляет более 11 млн рублей, финансирование предусмотрено из областного бюджета за счет выделенных Псковской области средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы на софинансирование капитальных вложений в реконструкцию объектов культуры.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и отделочные работы, монтаж сетей водоснабжения, водоотведения, системы автоматического водяного пожаротушения, вентиляции, электроснабжения. Также предусмотрено, что в здании будут обустроены полы из керамогранитных плиток, а также выполнен монтаж лифтового оборудования. Работы, предусмотренные в рамках 5-го этапа реконструкции и переоснащения Псковской областной библиотеки, планируется завершить в срок до 16 декабря. Ход работ находится на личном контроле губернатора.

Отметим, Псковская область получит в текущем году более 94 млн рублей на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Это стало возможным благодаря планомерной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром, итогом которой стало выделение дополнительных средств на продолжение работ на объекте.

Напомним, библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.