Общество

В Пскове прошел праздник для первоклассников из школ-интернатов

Сегодня состоялся праздник для ребят из 3 интернатных учреждений Псковской области в рамках благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Здравствуй, школа! 2019». Главной целью акции было подготовить к школе первоклашек-сирот и детей из нуждающихся семей Псковской области.

В свой первый день школьной жизни воспитанники Красногородской и Порховской коррекционных школ-интернатов, а также подопечные Областного центра семьи приехали на праздник в Псков. Сначала детей ждал просмотр мультфильма. Ребята от души посмеялись над мультиком «Angry Birds 2 в кино».

В кафе «Соколиха» ребят накормили праздничным обедом. Добрую традицию продолжил генеральный директор ГК «Ресторанный партнер» Андрей Филатов: благодаря его отзывчивости и теплому приему сотрудников кафе ребята порадовались обеду. Сладости к чаю для детей передал давний помощник детей Константин Лебедев.

Но на этом праздник не закончился. В гости к ребятам пришли герои мультфильмов: Фиксик и Жасмин. Они пели и танцевали с детьми, проверяли их скорость и смекалку. Ребята с огромным удовольствием принимали участие в конкурсах и эстафетах. Организовать праздник для детей удалось благодаря помощи ООО «Евростройсервис» в лице директора Сергея Савина.

В завершение праздника школьникам вручили новые ранцы со школьными принадлежностями, подготовленные при поддержке АО «Псковский электромашиностроительный завод» и лично генерального директора Александра Лазарева. Уже второй год подряд он становится генеральным спонсором акции и выделяет средства, которых хватает на приобретение рюкзаков и всех необходимых канцелярских товаров для 200 нуждающихся детей. Александр Лазарев передал ребятам поздравления с Днем знаний и пожелал им хороших оценок и улыбок на протяжении всего учебного года. Приятным завершением праздника стало вручение воздушных шариков, с которым дети поехали домой.

Отдельная благодарность выражается еще одному генеральному спонсору – председателю совета директоров ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж» Рашиту Минибаеву. Благодаря отзывчивости Рашита Фуатовича ещё у 200 детей в рюкзаках появились канцелярские товары.

Детский фонд сердечно благодарит всех помощников за радость и заботу, подаренную нуждающимся детям. Напоминаем, что у каждого есть шанс подарить ребенку его первый портфель. Канцелярские товары можно по-прежнему приносить в офис Детского фонда (ул. Я.Фабрициуса, д.2а, каб.14-15). Акция продлится до середины сентября.