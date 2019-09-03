Общество

Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био»

Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».

Организация считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскачества.

В настоящее время подобная маркировка никак не регулируется, а так как потребитель привык ассоциировать такие метки с натуральным происхождением товара, наименования могут стать способом введения покупателей в заблуждение.

Роскачество считает правильным следовать принципам, установленным в Евросоюзе. Изменения относительно маркировок «эко» и «био» предлагается закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» отразить в техрегаменте о маркировке.

В Минсельхозе признали, что пока использование такой маркировки — маркетинговые приемы производителей, но вскоре вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой.