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Общество

Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био»

03.09.2019 08:59|ПсковКомментариев: 0

Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».

Организация считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскачества.

В настоящее время подобная маркировка никак не регулируется, а так как потребитель привык ассоциировать такие метки с натуральным происхождением товара, наименования могут стать способом введения покупателей в заблуждение.

Роскачество считает правильным следовать принципам, установленным в Евросоюзе. Изменения относительно маркировок «эко» и «био» предлагается закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» отразить в техрегаменте о маркировке.

В Минсельхозе признали, что пока использование такой маркировки — маркетинговые приемы производителей, но вскоре вся цепочка производства и контроля органической продукции станет единой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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