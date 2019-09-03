Общество

В уникальном Кикоинском классе в Пскове начались занятия

Сегодня, 3 сентября, начались занятия в новом Кикоинском классе, который расположился на базе Средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского. В нем будет учиться 21 ребенок: дети, перешедшие в пятый класс, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посмотреть на новый класс и пожелать удачи маленьким первопроходцам пришли глава региона Михаил Ведерников, заместитель директора по образовательной деятельности и молодежной политике НИЦ Курчатовский институт Андрей Николаенко, глава комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и другие.

По словам директора школы Ирины Ломоновой, класс был подготовлен ровно за 100 дней, а в подготовку неоценимый вклад внесли и ПсковГУ, и НИЦ Курчатовский институт, и администрация области. Она заверила, что обучение в Кикоинском классе будет проходить с полным вовлечением детей в науку, а для практических занятий будут использоваться лаборатории ПсковГУ и кванториум. Директор школы также отметила возможность того, что врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина будет вести какие-то дисциплины в новом классе.

«Мы изобрели совершенно новую программу, такой еще нет в Псковской области. Мы традиционно начинаем подобное обучение с 8 класса, а тут мы стартуем уже с 5. Это уникально не только для вашего региона, но и для Москвы», - заявил Андрей Николаенко.

Михаил Ведерников поздравил детей с началом учебного года и с тем, что они стали первыми учениками первого Кикоинского класса. «Это уникальная программа, которая поможет вам раскрыть все ваши таланты. Ещё одного такого класса в Псковской области пока нет, но мы будем делать все, чтобы молодежь оставалась у нас и не уезжала», - заявил губернатор.

Врио ректора ПсковГУ также поздравила детей с началом учебного года. «Мы вместе с вами начнем открывать законы и таинства природы. Не бойтесь удивляться и задавать вопросы, тогда вы сможете стать великими учеными», - заявила она.

Представитель Курчатовского института от имени его директора Михаила Ковальчука пригласил детей посетить НИЦ Курчатовский институт. Он также отметил, что в планах продолжить оснащение и других классов данной школы.

Напомним, решение о создании Кикоинского класса в Пскове было принято в 2019 году в рамках Кикоинских чтений, проводимых в Псковской области. Идея принадлежит директору НИЦ Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку. Планируется, что в классе будут готовить детей, которые впоследствии смогут внести значительный вклад в науку.