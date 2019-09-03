Общество

Скоро станет возможен прямой авиарейс из Пскова до Калининграда

Перелет из Пскова до Калининграда с пересадками в Москве скоро может остаться в прошлом. Авиакомпания «СКОЛ» готова открыть регулярные перевозки пассажиров напрямую Калининград-Псков-Калининград.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе авиакомпании, прямой рейс будут выполнять суда L-410. Калининградцы и псковичи смогут активнее пользоваться воздушным транспортом и экономить время на поездках по стране. Две области будут связаны между собой не только автомобильным и железнодорожным сообщением, но и коротким авиамаршрутом. Для воплощения этой идеи нужна лишь финансовая поддержка региональных властей, все необходимые технические ресурсы у компании есть.

L-410: что за судно

Это многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice и предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Количество пассажирских кресел - 19, дальность полета - 1500 км.

Подробнее ознакомиться с парком судов можно на сайте авиакомпании www.skol.ru.