Общество

Создатель «Школы детской книги» встретится с псковичами

Гостем литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 24-26 сентября, станет создательница навигатора по современной отечественной детской литературе и «Школы детской книги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Напомним, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» в этом году пройдёт в Пскове уже в третий раз под традиционным девизом «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!»

Организаторами «Книжной яблони» выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры городской администрации.

Придумала этот фестиваль и руководит им детский писатель, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, главный редактор и директор издательства «БерИнгА», член Союза писателей России, лауреат гранта Президента РФ в области науки Таня Беринг.

Писательница неслучайно носит фамилию знаменитого российского мореплавателя (это псевдоним, по-настоящему её зовут Татьяна Говенько). Ей нравится его решительность и отвага, а кроме того, её вдохновляет эпоха первооткрывателей. Что же касается имени «Таня» вместо взрослого «Татьяна», то, по ее мнению, оно задаёт ее творческому псевдониму ритм.

Таня, но чаще всё-таки её называют Татьяной Беринг знаменита своими книжками в стиле фэнтези. Вот что пишет про её творчество, например, журнал «Книжный клуб»: «Читать произведения Татьяны Беринг – удовольствие. Они поучительные, каковыми и должны быть произведения для детей, написаны грамотным, легко читающимся литературным языком; яркие, живые диалоги, интересные приключения, радость и переживания – всё это ожидает читателей на страницах книг Тани Беринг».

Но главный проект писательницы называется «Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской литературе». Это библиографический справочник, созданный в увлекательной манере, из которого можно узнать много интересного как про маститых российских детских писателей, так и про начинающих.

Таня Беринг много встречается со своими читателями и охотно делится с ними секретами своего творчества. Кроме того, она проводит мастер-классы для тех, кто чувствует в себе задатки писателя и даже создала собственную «Школу детской книги» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вот и на этот раз она приедет в Псков, чтобы лично поучаствовать в работе «Книжной яблони».