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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

12.09.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко подведут итоги выборов 8 сентября, обсудят сложившуюся общественно политическую ситуацию в регионе, попробуют спрогнозировать дальнейшее развитие событий...

Если вам есть, что сказать по этой теме, звоните по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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