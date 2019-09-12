Общество

С 20 сентября до Печор можно будет «долететь» на «Ласточке» не только по выходным, но и по пятницам

По многочисленным просьбам пассажиров с 20 сентября скоростной поезд «Ласточка» будет ходить из Санкт-Петербурга до Печор не только по выходным дням, но и по пятницам. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Время отправления состава из северной столицы — 13.40, прибытие на конечную станцию — 17.55. В обратном направлении (из Печор) поезд стартует в 18.35. На Балтийском вокзале Петербурга он будет в 23.00.

В субботу и воскресенье «Ласточка» из Санкт-Петербурга до Печор ходит 2 раза в сутки: в 6.55 и 13.40, прибытие в Печоры — 11.10 и 17.55 соответственно. Обратно поезд отправляется в 11.50 и 18.35.

Напомним, договоренность о продлении маршрута «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков до Печор достигнута Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ОАО «РЖД» в феврале этого года. Постоянное движение поездов по этому направлению открылось в августе.

Кроме того, усилиями Главы региона скоростное железнодорожное сообщение связало Псков с Великим Новгородом и Петрозаводском.

Принятые решения - часть стратегии областных властей по преодолению транспортной изоляции Псковского региона.