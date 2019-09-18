Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Константин Калиниченко и Александр Савенко, к которым сегодня присоединится главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, обсудят стартовавший судебный процесс в отношении бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова и неожиданный скандал вокруг «Ревизора», подведут итоги выборов 8 сентября, обсудят сложившуюся общественно политическую ситуацию в регионе, попробуют спрогнозировать дальнейшее развитие событий...

Если вам есть, что сказать по этой теме, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.