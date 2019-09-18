Общество

Активисты «Убитых дорог Пскова» предложили властям пересесть на велосипеды и чаще ходить пешком

Активисты из общественной организации «Убитые дороги Пскова» предложили представителям власти ездить не на автомобилях, а на велосипедах, и больше ходить пешком. По мнению общественников, это должно помочь политикам и чиновникам лучше видеть проблемы, с которыми в Пскове сталкиваются пешеходы, а также сэкономить бюджетные средства. Такую инициативу общественники озвучили 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Если чиновники будут больше пользоваться общественным транспортом, велосипедами, ходить пешком, когда разрешают рабочие вопросы, то деньги, которые сейчас идут на автопарк администрации, можно будет направить на ту же инфраструктуру. Вообще, чиновникам полезно больше гулять, чтобы знать о проблемах, с которыми сталкиваются наши пешеходы», - отметил общественник Николай Мельков.

В качестве примера проблемного для пешеходов участка активисты привели Троицкий (Советский) мост.

«Автомобили там нередко обливают прохожих. И, думаю, если бы чиновника облило там пару раз, он бы задумался, как что исправить. Чтобы начать решать вопрос - нужно с ним столкнуться», - добавил другой общественник Дмитрий Цопов.

Далее активисты перешли к обсуждению участков тротуара, неудобных для пешеходов. По мнению общественников, такие участки - на улице Свердловой и набережной реки Великой, где люди ходят по брусчатке.

«Там неудобно ездить и велосипедам, и коляскам. Можно травму получить, - продолжил Николай Мельков. - А у нас ответственный тот, кто травму получил. Ты упал - ты и виноват. Логика - как и с пешеходными переходами: сбили человека - закрыли переход! Почему мы по такой же логике участки дорог, где была авария, не закрываем?».

Общественники подчеркнули, что псковские власти, когда берутся разрешать проблемы, связанные с движением пешеходов, не используют международный опыт.

«У нас не хотят изучать международный опыт, который нарабатывался десятилетиями. Хотят набить свои шишки, потратить наши бюджетные деньги, - отметил еще один активист Максим Пушкин. - Москва, например, использует международный опыт, безопасно регулирует трафик: делает островки безопасности, сужает проезжие части. Там заказывают специальные научные издания, все переводят на русский язык, чтобы любой мог ознакомиться».

В ходе пресс-конференции, активисты настоятельно порекомендовали псковским властям обращаться за соответствующим опытом к европейским странам.

«Нам говорят, что если делать островки безопасности и делать пешеходные переходы искусственной неровностью, - будут пробки. Да и пусть будут! Это вынудит людей пересаживаться на общественный транспорт. Затем - на велосипеды, и заживем как в Европе», - заключил Дмитрий Цопов.