Общество

Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных

Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак.

С таким вопросом на парламентском часе в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции «Единой России».

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками», - сказал он.

Парламентарий добавил, что тема совершенствования ветеринарного законодательства стоит в повестке дня нижней палаты, где для этих целей уже создана специальная комиссия.

При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила «Известиям» член фракции ЕР Ольга Тимофеева.

В министерстве «Известиям» сообщили, что законопроект уже разработан, и в октябре его планируется внести на рассмотрение правительства.